Due stranieri pericolosi condotti al CPR

Ancona – Prosegue l’impegno incessante dei poliziotti della Questura di Ancona nel contrastare la presenza di cittadini stranieri irregolari e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio dorico.

L’obiettivo principale è garantire una città vivibile e sicura, liberandola da presenze irregolari e individui considerati una minaccia per l’ordine pubblico.

Nell’ambito di questa missione, gli agenti della Questura di Ancona hanno eseguito due decreti di espulsione dal territorio nazionale per due cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I due individui sono stati identificati durante un servizio di controllo del territorio e, dopo le procedure di rito, sono stati espulsi.

Il primo soggetto è un cittadino marocchino di 31 anni, con precedenti penali per vari reati, tra cui stupefacenti, minacce, resistenza alle forze dell’ordine, interruzione di pubblico servizio, furto e rapina.

Il secondo individuo è un cittadino tunisino di 28 anni, anch’egli con precedenti penali per furto, rapina e reati legati agli stupefacenti.

Dopo le procedure burocratiche, entrambi sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza e Bari, in attesa dell’ottenimento dei lasciapassare necessari per il rimpatrio nei loro Paesi di origine.

Il Questore Capocasa ha commentato: “Lo strumento dell’accompagnamento presso i Centri per il Rimpatrio è altamente efficace ed incisivo, poiché permette di allontanare fisicamente dal territorio individui che rappresentano una minaccia per l’ordine pubblico, in attesa del loro rimpatrio nei Paesi di origine.”