È marchigiano il “Giornalista dell’anno 2021”: Daniele Bartocci vince Le Fonti Awards Milano

Si è tenuta giovedì 25 novembre, presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano, la cerimonia di premiazione dell’11^ edizione dei Le Fonti Awards. Il premio di ‘Professionista dell’Anno Giornalismo Sport & Food’ è andato al giornalista marchigiano Daniele Bartocci. Si tratta del più importante premio in Italia per il settore economico-finanziario e per il mondo dei professionisti, con una comunità focalizzata sul business (imprenditori, manager, professionisti) di oltre 10,5 milioni di persone. Nella serata condotta da Manuela Donghi, con la presenza di Le Fonti Tv, sono state premiate alcune personalità che si sono distinte nel corso della propria attività, individuate dal Comitato Scientifico della media company Le Fonti (la 7° in Europa secondo il Financial Times) che vanta spin-off in tutti i mercati mondiali, dalle Americhe all’Asia. La serata di giovedì si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Il ruolo dell’innovazione: da opportunità a realtà” che ha visto la partecipazione di Barbara Marini, CEO di Intercept Italia e Alberto Paglialunga, Founder e CEO di Deghi. Al Ceo Summit è seguita la cerimonia di premiazione, iniziata con un premio ad personam consegnato al marchigiano Daniele Bartocci, come Professionista dell’Anno Giornalismo Sport & Food. Ogni anno, il Comitato (formato da illustri docenti e top manager), insieme a un team di giornalisti provenienti da oltre 120 paesi nel mondo, seleziona i vincitori delle diverse categorie dei Le Fonti Awards Questa la motivazione ufficiale del premio assegnato al giornalista Daniele Bartocci: “Per essere uno dei più giovani giornalisti ad aver ricevuto illustri riconoscimenti nell’annata 2020/2021.. Per l’ampia preparazione in tema di cronaca, sport e food e l’esperienza di oltre 17 anni..”. Daniele Bartocci, nelle prossime settimane, sarà inoltre giudice del programma tv gourmet King of pizza su Sky Canale Italia insieme al critico gastronomico Edoardo Raspelli e al Presidente Nazionale Italiana Pizzaioli Dovilio Nardi. Le prossime tappe dei Le Fonti Awards saranno a Hong Kong, Londra, New York, Dubai, Singapore, India e Brasile. La consegna degli awards internazionali avverrà di fronte alla consueta platea di CEO e top executives delle imprese di settore.

