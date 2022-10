Entella-Ancona 3-2, sconfitta in Liguria tra diversi rimpianti

Rimontata l’Ancona tra i rimpianti. I fari di giornata erano puntati sul big match del Comunale di Chiavari tra Entella e Ancona.

Il blitz ligure fallisce nella ripresa per la truppa Colavitto (squalificato, in panchina il suo vice Noviello). Dopo le due gemme piazzate nella prima frazione da Di Massimo nella ripresa, complice il rigore con espulsione di De Santis in conseguenza di una disattenzione difensiva, è arrivata la rimonta della squadra di casa. Merkaj dal dischetto, Tenkorang e l’ex Faggioli a tempo scaduto hanno firmato il 3-2 che ha alimentato i rimpianti dei dorici seguiti in questa trasferta anche dal presidente Tony Tiong.

ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Chiosa, Parodi, Barlocco (21’ Favale); Tascone (1st Corbari), Rada (30st Ramirez), Dessena (1st Meazzi); Tenkorang; Zamparo (17st Faggioli), Merkaj All. Volpe

ANCONA (4-3-3): Vitali; Mezzoni, De Santis, Bianconi, Brogni; Simonetti, Gatto, Prezioso (18st Martina); Di Massimo (23st Fantoni), Spagnoli, Petrella (1st Moretti) All. Noviello (Colavitto squalificato)

Arbitro: Nicolini di Brescia

Reti: 12’ e 39’ Di Massimo, 24st Merkaj (rig.), 37st Tenkorang, 49st Faggioli

Note: ammoniti Prezioso, Parodi, Moretti, Corbari, Vitali, Di Massimo e il tecnico Volpe espulso De Santis al 22st, angoli 13-0, recupero 2’+5’, spettatori 1101 per un incasso di 7758,07 euro.