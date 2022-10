I commenti biancorossi alla sconfitta patita dalla Lube ieri contro Monza in trasferta.

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Prima di parlare di aspetti tecnici credo che ci sia da ragionare sull’approccio alla partita, cosa di cui tra l’altro avevamo discusso, e quindi mi assumo pienamente la responsabilità di quello che si è visto in campo. Da una parte perché eravamo consapevoli del fatto che dopo la rimonta di Trento c’erano sicuramente delle aspettative più alte nei nostri confronti, dall’altra perché sapevamo di affrontare un avversario in difficoltà e ci aspettavamo quindi questa loro aggressività sin dall’inizio. Nel primo set siamo riusciti a rintuzzare e nel secondo siamo rimasti agganciati per lunghi tratti, ma è chiaro che loro son partiti più forte di noi. Questo evidenzia che probabilmente non sono riuscito a toccare i tasti giusti o comunque a farlo nel modo opportuno. Poi, nel terzo set, siamo stati sempre in difficoltà e quella è una cosa su cui bisogna ragionare bene perché sappiamo benissimo che tipo di campionato ci aspetta, ma anche dove dobbiamo progredire. Prima di tutto nel fatto di non mollare a prescindere. Tecnicamente stasera Monza ci ha messo molto in difficoltà con la battuta, costringendoci a faticare oltremodo per chiudere i punti, mentre quando siamo saliti di tono al servizio non siamo riusciti a essere altrettanto incisivi a muro. Questa è una squadra che sa di dover lavorare tanto ogni giorno per progredire, anche individualmente, e trovare i giusti meccanismi. Al di là del risultato della gara precedente”.

IVAN ZAYTSEV: “La reazione sfoderata a Trento oggi non c’è stata. Monza ci ha messo in grande difficoltà soprattutto con la battuta, che è stata la chiave della partita, e stavolta, purtroppo, siamo rimasti inermi. Fa male perché avevamo voglia di prolungare la nostra striscia positiva. Invece proprio non ci è venuto nulla. Capita, sicuramente non è una tragedia, questo sia chiaro. Certe batoste, anzi, possono pure servirci per crescere. Quindi bisogna ripartire con fiducia, senza mai mollare. Guardiamo alla sfida di giovedì con Perugia”.

MATTIA GOTTARDO: “Siamo partiti male come nell’ultima partita a Trento, ma stasera probabilmente non abbiamo messo in campo la stessa cattiveria e non siamo riusciti a reagire a dovere. Peccato, ma voltiamo pagina e guardiamo subito alla partita di giovedì con Perugia. Sarà sicuramente una battaglia sportiva! Dovremo lavorare duro in palestra in questi pochi giorni per prepararci al meglio”.