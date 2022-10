Entra nel vivo il progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”

Fermo/Macerata – Presentato ad agosto 2022, entra nel vivo in questi giorni il progetto “C’entro. Insieme per le terre del sisma”, promosso dal CSV Marche, Centro Servizi per il Volontariato delle Marche ETS. Il progetto ha tra le sue finalità quella di favorire la crescita del tessuto associativo presente nelle aree colpite dal sisma del 2016, agevolare la nascita di nuove realtà, incoraggiare l’iniziativa e l’aggregazione giovanile, creare occasioni dedicate alla formazione, per permettere ai soggetti coinvolti di acquisire competenze in tema di co-programmazione e co-progettazione, per stimolare il lavoro integrato tra ETS ed Amministrazioni pubbliche.

Il progetto pone particolare attenzione alla fascia di popolazione residente più giovane. Va in questa direzione l’azione promossa da Acli Marche e Acli Fermo, presentata lunedì 3 ottobre ad Amandola, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico. L’Istituto ospiterà il “Laboratorio di Web Radio e Podcast”, un momento di formazione sull’importanza della comunicazione audio implementata attraverso le tecnologie web. “Questo progetto – ha dichiarato Pierluigi Bernabei coordinatore del laboratorio di Web Radio e Podcast – può dare l’opportunità ai giovani che vivono nell’entroterra di esprimersi, di raccontarsi e di costruirsi un’opinione su quanto accade nel loro mondo, visto dai loro punti di vista. Spero che sia anche un’opportunità per gli adulti per specchiarsi in un’altra prospettiva”.

Il progetto del CSV, al fine di agevolare le realtà associative del territorio nella messa a sistema delle importanti risorse previste per la ricostruzione del tessuto sociale dal fondo complementare PNRR e dalle risorse destinate alle aree interne, propone anche occasioni formative. Giovedì 6 ottobre alle ore 17,00 si è tenuto un webinar dal titolo: “Opportunità di risorse per il Terzo settore in tema di ambiente, energia e comunità energetiche”, promosso da Adriaeco.

E’ prevista per domenica 9 ottobre alle ore 9.30 a Pieve Torina “C’Entro… Pedalando!” alla scoperta del percorso delle acque di Pieve Torina, evento organizzato dal CSV Marche in collaborazione con AVIS. Una passeggiata cicloturistica nel territorio colpito dal sisma. Uno spin off che coniuga il cicloturismo paesaggistico alla scoperta delle produzioni tipiche del territorio e delle sue bellezze naturali. Una visione di un turismo sostenibile particolarmente adeguato alle aree interne dell’Appennino.

“Arci sta disputando promuovendo molteplici incontri con le associazioni, gli amministratori locali e i coordinatori degli ambiti territoriali sociali (ATS) iniziative – ha rilevato Massimiliano Bianchini Presidente di Arci Marche – per diffondere il progetto e, soprattutto, per ascoltare e partecipare con il territorio”.

Per tutti coloro che vorranno partecipare agli incontri futuri ricevere informazioni è possibile iscriversi e richiedere informazioni mandando una mail all’indirizzo [email protected]