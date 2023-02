Estra Prometeo: ampliamento della rateizzazione delle bollette gas e luce per tutti i clienti

Ancona – Vista la situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese Estra Prometeo ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture gas e luce emesse dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, aumentando il numero di rate con cui è possibile saldare le fatture di importo superiore a 150 euro. La nuova modalità di rateizzazione è attiva già dalla scorsa settimana.

Questa misura volontaria e straordinaria, in un momento eccezionale del mercato dell’energia, è adottata per garantire un aiuto concreto ai clienti che fino a oggi hanno dimostrato regolarità nei pagamenti. In caso di fatture o rate scadute, dovrà essere dimostrato l’avvenuto pagamento delle stesse per poter accedere alla rateizzazione.

La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti e artigiani, associazioni, ecc. e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti.

Si possono rateizzare le bollette, con le modalità riportate nella tabella sotto indicata, con un piano che può arrivare fino a n. 7 rate nel caso di importi superiori a 2.500 euro.

Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al Sevizio clienti, recandosi presso i nostri uffici al pubblico luoghi e orari consultabili a questo link https://www.estraprometeo.it/trova-store/ o chiamando l’800 019 019 (da telefono fisso) o lo 02 827070 (da cellulare), attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13