Febbraio è il mese del Safer Internet Day con #cuoriconnessi

Febbraio, oltre ad essere il mese di San Valentino, è anche il mese del Safer Internet Day, un’importante iniziativa che mira a promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di Internet e delle tecnologie digitali. In occasione di questo evento, si tiene l’iniziativa #cuoriconnessi, una campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e a favore di una navigazione consapevole online.

La diretta streaming

Lanciata nel 2016 e realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, #cuoriconnessi si propone di coinvolgere attivamente gli studenti, i genitori e gli insegnanti delle scuole italiane di primo e secondo grado. Una delle attività principali del progetto è la presentazione di un nuovo libro della collana “#cuoriconnessi”, giunta alla sua quinta pubblicazione. Questo libro, disponibile gratuitamente in formato digitale su cuoriconnessi.it, sarà distribuito in formato cartaceo a partire dal 12 febbraio presso le scuole di tutta Italia e nei punti vendita “Unieuro”.

Il sito cuoriconnessi.it rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per informazioni e contenuti di valore riguardanti la sicurezza online. Oltre ai libri, offre anche audiostorie, docufilm e incontri online, fornendo agli utenti una vasta gamma di strumenti per approfondire il tema della navigazione sicura su Internet. La piattaforma è progettata per interagire in modo dinamico con gli studenti, incoraggiando la riflessione e il dialogo su tematiche complesse legate all’uso corretto della tecnologia.

A supporto del lancio del nuovo libro, è stata lanciata una campagna televisiva che sarà in onda fino al 10 febbraio. Il filmato, ambientato in una classe scolastica, presenta una ragazza che legge estratti dalle testimonianze contenute nel nuovo libro. Questo ambiente rappresenta il contesto ideale per la lettura del libro, poiché favorisce la discussione e la riflessione tra gli studenti.

Nel contesto del Safer Internet Day, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ascoli Piceno ha organizzato incontri con gli studenti di varie scuole della zona. Durante questi incontri sono stati affrontati temi cruciali come il sexting, il grooming e il cyberbullismo. Queste iniziative mirano a educare i giovani sulle potenziali minacce online e a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli durante la navigazione su Internet.

In conclusione, il Safer Internet Day e l’iniziativa #cuoriconnessi rappresentano importanti momenti di sensibilizzazione e educazione sulla sicurezza online. È fondamentale continuare a promuovere queste iniziative al fine di creare un ambiente digitale più sicuro e positivo per tutti gli utenti, soprattutto per i giovani.