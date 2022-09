Girolomoni lancia due nuove linee di legumi e zuppe bio al Sana di Bologna

Sostenere il reddito degli agricoltori e valorizzare una produzione che riveste un ruolo essenziale per le coltivazioni biologiche, oltre che sul piano nutrizionale: quella dei legumi. È l’obiettivo delle due nuove linee di prodotto che la Cooperativa Girolomoni presenterà al Sana, 34° Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma a Bologna Fiere dall’8 all’11 settembre 2022. Accanto ai legumi secchi già presenti in casa Girolomoni, arrivano sul mercato i legumi lessati al naturale e le zuppe di legumi e cereali pronte da cuocere. In questo modo la Cooperativa Girolomoni, realtà storica del biologico con attività principale nella produzione della pasta, continua a dare sostanza alla filosofia con cui è nata oltre 50 anni fa: mettere al centro il lavoro delle persone e le risorse dell’ambiente.

“Oltre ad essere preziosi per la nostra alimentazione, i legumi “restituiscono” alla terra elementi nutritivi che si perdono con altre colture – spiega Giovanni Battista Girolomoni, presidente della Cooperativa –, giocano quindi un ruolo importante nell’agricoltura biologica, che utilizza la rotazione delle colture anziché i fertilizzanti chimici per arricchire il terreno. Questo progetto nasce proprio dalla volontà di valorizzare al meglio la qualità di queste produzioni ed offrire ai nostri agricoltori soci un’opportunità ulteriore di mercato anche negli anni dedicati alle colture di rotazione”.

La nuova linea di legumi bio, 100% italiani, lessati al naturale e pronti per il consumo, comprende quattro prodotti: i ceci, i fagioli borlotti, i fagioli cannellini e i piselli. Ricchi di proteine, fonte di fibre e poco calorici, sono una valida alternativa all’eccessivo consumo di proteine animali, oltretutto a costi più accessibili. Una tipologia di prodotti sempre più apprezzata dai consumatori, anche per la comodità e i ridotti tempi di preparazione rispetto ai legumi secchi.

Le nuove zuppe mix di cereali e legumi bio (anche qui 100% italiani) sono pronte da cuocere. Ricche di fibre e proteine, le zuppe Girolomoni hanno ingredienti tipici del Centro Italia e ciascuna ha una propria specificità: la Zuppa di Sorgo e Lenticchie contiene sorgo, lenticchie rosse decorticate, lenticchie classiche e piselli, ed ha una cottura rapida di soli 12 – 15 minuti; la Zuppa di Farro e Legumi valorizza maggiormente il grano antico farro, presente al 60%, unito a cicerchie, lenticchie rosse e piselli, con tempo di cottura di 40/45 minuti; la Zuppa di Cereali e Legumi richiama la tradizione marchigiana, contiene orzo perlato e cicerchia (tipici della regione), oltre a piselli e lenticchia Eston, con tempo di cottura di 25 – 30 minuti.

I nuovi prodotti Girolomoni saranno disponibili nei consueti canali di vendita: negozi specializzati del biologico, tradizionali e on line, e gruppi di acquisto solidale.

Posizione stand Girolomoni al Sana di Bologna: padiglione 30, stand B/9 – C/10.

———–

Estesa sulla collina di Montebello ad Isola del Piano (Pu), la Gino Girolomoni è una cooperativa agricola impegnata nella produzione e commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica. L’attività principale è nella produzione della pasta: il modello “dal seme al piatto”, con una intera filiera votata al biologico costruita in 50 anni di lavoro, rende la Girolomoni un caso unico in Italia e in Europa. Erede dell’esperienza straordinaria di Gino Girolomoni, da molti considerato padre del movimento biologico in Italia, che avviò la sua attività pioneristica nel 1971, la nuova generazione prosegue questa storia affascinante fatta di rispetto per la terra, valorizzazione del lavoro e promozione dell’agricoltura sostenibile.

La cooperativa conta 30 soci e 70 dipendenti, e coinvolge nella filiera 400 aziende agricole attraverso la cooperativa Montebello. Il sito produttivo comprende 80 ettari coltivati e lo stabilimento, alimentato ad energia rinnovabile, con mulino, pastificio e magazzini. L’estero è il mercato principale: Girolomoni esporta oggi in 28 paesi, fra cui i principali sono: Francia, Germania, USA, Spagna, Australia e Giappone.

La cooperativa è parte dell’ “ecosistema Girolomoni”, che comprende anche la Fondazione Girolomoni per la cultura, la cooperativa Montebello per l’agricoltura, l’agriturismo per l’accoglienza e il Consorzio Marche Biologiche per promuovere l’approccio di filiera e la necessità di fare rete. www.girolomoni.it