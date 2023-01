Il performer RAF MC di San Benedetto del Tronto lancia il suo singolo “Contigo”

Il performer RAF MC, cresciuto nelle Marche a San Benedetto del Tronto dove ha iniziato la sua carriera all’eta di quindici anni, è tornato con il suo attesissimo singolo dal titolo “Contigo”, disponibile su tutti i digital stores e YouTube con il videoclip ufficiale girato in Brasile a Rio De Janeiro.

L’artista conosciuto a livello internazionale dopo l’uscita di “Libre” pubblicato a fine 2021 è tornato in scena con la nuovissima ”Contigo” prodotta dal noto Alex Nocera.

“Contigo estoy perdiendo mi cabeza …”

“Contigo” è un viaggio sentimentale ed emozionante, accompagnato da sonorità Slap House e da un basso brasiliano dal ritmo internazionale. La presenza di strofe coinvolgenti in cui risaltano melodie romantiche differenti dalle precedenti canzoni dell’artista, accompagnano l’ascoltare verso il ritornello da cantare in loop e con una produzione tutta da ballare.

RAF MC definisce così il suo nuovo singolo in attesa di partire per il suo “Contigo Tour 2023”:

“Contigo nasce da un’idea che ho avuto mentre ero in Brasile lo scorso anno per registrare il videoclip di Libre. E’ dedicata a tutte quelle persone che sono circondate da almeno un essere speciale che affianca loro, anche a distanza, in tutte le esperienze che la vita offre.”

RAF MC è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness “Zumba”, grazie alla quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, Sud America e Nord America, Continente Africano (Angola,Namibia,Etiopia), oltre che in Italia naturalmente.

Ad oggi RAF MC ha realizzato quasi trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, e nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team del Fitness Concert™, primo italiano nella storia.

Tutti i suoi singoli usciti sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo “Acceso Total” di TELEMUNDO, presso gli Universal STUDIO. Ora è il momento di ballare e cantare sulle note della sua “Contigo” e RAF MC è pronto per partire dal 14 Gennaio 2023 con il suo “Contigo Tour 2023” che toccherà l’Italia, Dubai, New Jersey, San Francisco, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Ginevra, Angola, Barcellona, Frankfurt, Offenburg per citarne alcune.

