Il video di Matteo Marangoni, Rita Bompadre e Marco Ravich primo classificato del Concorso Storie da musei

Il video di Matteo Marangoni, Rita Bompadre e Marco Ravich di F.O.R.A.R.T. fe la terra, il silenzio, un racconto poetico le cui scene vedono protagonista l’Ecomuseo – Borgo delle case di terra di Villa Ficana di Macerata, è risultato primo classificato – sezione podcast – della IX edizione del Concorso Storie da musei, archivi e biblioteche, concorso itinerante per racconti brevi e fotografie (che aveva come tema il silenzio e la cui giuria speciale è stata individuata dall’Area Educativa tra operatori di biblioteca e redazione giornalistica della Casa Circondariale di Pesaro e delle strutture di Fermo e Fossombrone) organizzato dal MAB Marche (coordinamento marchigiano tra Musei, Archivi e Biblioteche promosso da ICOM, ANAI e AIB) in collaborazione con la Regione Marche – Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali, il Garante regionale dei diritti della persona, l’Associazione culturale Racconti di Città, Wikimedia Italia e con StreetLib.

Il 7 Gennaio 2023 presso la Rocca di Gradara in concomitanza si è svolta infatti la premiazione del concorso fotografico Wiki Loves Marche ma anche la premiazione della nona e decima edizione del Concorso suddetto.

Per rivedere il video premiato e festeggiare insieme: vimeo.com/forartfe/laterrailsilenzio