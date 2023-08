Imbarcazione alla deriva soccorsa dalla Polizia a Numana

Nella giornata di ieri, le moto d’acqua della Polizia di Stato, impiegate da qualche settimana in servizi di controllo della costa da Numana a Senigallia hanno prestato soccorso ad un’imbarcazione.

Infatti, all’altezza della spiaggia delle “Due Sorelle”, nel transitare lungo la costa, alcune persone, a bordo di un natante richiamavano l’attenzione degli operatori di Polizia a bordo delle moto intenti a pattugliare per avvisarli che c’era un’imbarcazione, senza occupanti, alla deriva, indicandogli la direzione verso la quale questa si stava allontanando. Immediatamente raggiungevano l’unità da diporto, a circa 1,2km, constatando l’effettiva deriva della barca, senza alcun controllo. I due operatori utilizzando la cima dell’ancora, strappatasi probabilmente a causa della frizione contro qualche scoglio sommerso, la recuperavano e la agganciavano ad una delle due moto, trainando così l’imbarcazione verso la riva e spiaggiandola sul bagnasciuga dell’arenile. Gli operatori procedevano ad identificare le due persone che avevano in locazione la barca, nel frattempo intente a nuotare fino a riva. Le attività delle “volanti del mare” continuano quotidianamente ed incessantemente. Ogni giorno infatti, gli operatori della Polizia di Stato impiegati nel nostro mare ricordano il rispetto delle regole per i natanti, per ciò che riguarda il diporto, la navigazione, i limiti di interdizione della costa, così come imposti dall’Ordinanza balneare, rammentando il rispetto delle regole anche ai numerosi turisti che affollano le acque.