In viaggio per cibo e vino: comunicare le Marche dell’eccellenza

Un turista su tre valuta importante l’offerta enogastronomica nella scelta della meta di viaggio. Cibo e vino dunque sono driver fondamentali per arricchire l’offerta turistica e contribuire significativamente allo sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio. Massimo Rivoltini presidente nazionale di Confartigianato Alimentazione ha partecipato al convegno “ comunicare il food, la promozione come leva competitiva” organizzato da Confartigianato Marche in collaborazione con la Camera di Commercio che si è svolto a Senigallia presso l’I.I.S. Panzini in occasione della 35° annual conferenze AEHT. Rivolto agli imprenditori ed ai ragazzi, il Presidente Rivoltini ha ribadito come sia fondamentale tramandare la tradizione e le tante eccellenze del nostro Paese.

Il presidente regionale di Confartigianato Alimentazione Luigi Tempera ha sottolineato l’importanza di raccontare il legame tra la filiera agroalimentare e i territori, certamente dal punto di vista economico ma anche in termini sociali e identitari.

Il convegno aperto dai saluti di Emanuele Pepa presidente di Confartigianato Marche e coordinato dal Segretario Gilberto Gasparoni, ha visto anche l’intervento del preside dell’I.I.S. Panzini di Senigallia Alessandro Impoco che ha ribadito come la scuola si proponga come un hub per il territorio, fucina di talenti e incontro tra il mondo della formazione e le imprese.

Emanuele Conforti Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato, ha illustrato la sua storia di imprenditore del food pioniere della vendita on line e ha sottolineato l’importanza della formazione per le nuove generazioni.

Gabriele Tedeschi di Etic ha mostrato le fiere virtuali dedicate al food realizzate per Confartigianato, una opportunità importante per le aziende del comparto per una vetrina sul mondo.

Giovanni Caprioli ricercatore dell’Università di Camerino ha illustrato l’importante lavoro di analisi su produzioni tipiche dei nostri territori: dalla mela rosa dei Monti Sibillini, ai vini, all’olio, ai legumi e alla qualità dei prodotti Made in Marche.

Il settore agroalimentare rappresenta un patrimonio prezioso del nostro territorio, per il bagaglio di professioni e di saperi alla base delle sue produzioni. Confartigianato Alimentazione è da sempre in prima linea, ha concluso il Segretario di Confartigianato Marche Gilberto Gasparoni, per preservare le migliori tradizioni produttive e per valorizzare un patrimonio unico al mondo per ricchezza e varietà di alto valore culturale, economico e sociale, quell’eccellenza alimentare che tutto il mondo ci riconosce.

Loading...