Incidente sulla Corinaldese, una persona ferita all’Ospedale

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 17:15 circa a Senigallia sulla strada provinciale Corinaldese nei pressi di Borgo Catena per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due autovetture. Uno dei conducenti rimaneva incastrato nell’abitacolo ed estratto dalla squadra dei Vigili del Fuoco che è giunta rapidamente sul posto che lo ha affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto. I Vigili del fuoco successivamente mettevano in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.



Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che, insieme ai Vigili del fuoco, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.