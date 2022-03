Jesi, Circo El Grito presenta il programma di Spazio Agreste

La compagnia italiana di Circo El Grito con il partenariato del Comune di Jesi, Asp 9, Flumen ETS presenta il programma di Spazio Agreste, una serie di eventi trasversali promossi nell’ambito del bando ministeriale Creative Living Lab, per la rigenerazione urbana attraverso l’arte.

Con un programma di attività multidisciplinari, inclusive e collaborative, volto a valorizzare la periferia di Jesi, arriva Spazio Agreste al quartiere San Giuseppe, in piazzale San Savino. Le azioni si concentrano dal 26 marzo al 5 giugno, ad affiancare la magia e la poesia di Circo El Grito con i suoi spettacoli, una serie di proposte diversificate chiamate ad intervenire e riflettere sul territorio, come il progetto di arte urbana Chromaesis del Comune di Jesi (coordinato dall’Ufficio Musei Cultura Turismo), oppure la competenza di Francesca Cofano di Città Fertile sui processi di trasformazione urbana, e ancora l’esperienza e la creatività di Flumen ETS, associazione dedita alla creazione di spettacoli teatrali e di strada muti. A sostegno delle iniziative anche tutta una ricca rete di associazioni civiche che hanno aderito: Cooperativa polo 9 di Ancona, EMI Italy, Legambiente, Caritas Jesina, Amicizia a domicilio, Ya Basta!, Casa delle Culture e delle Donne, Cooperativa ODOS, ARCI Jesi e Fabriano.

Spazio Agreste è nato nel 2018 dalla cofondatrice del Circo El Grito, Fabiana Ruiz Diaz, come uno spazio aperto agli artisti e in cui diffondere l’esperienza di tanti anni di studio e spettacoli. Un format residenziale basato sull’accoglienza, il confronto e lo sviluppo di progetti artistici di varie discipline,in questa occasione 3 sono le residenze artistiche attivate a Jesi, due compagnie (L’Abile Teatro dal 21 al 25 marzo e la Scuola Romana di Circo dal 28 marzo all’1 aprile) sono ospitate dallo chapiteau del Circo El Grito, mentre Cinzia Scuppa (con l’intervento di Emma Paciotti e Leonardo Carletti) è ospitata dal Museo Archeologico (dal 18 al 29 aprile).

Nell’adiacente parcheggio al Foro Boario è installato lo chapiteau di Circo El Grito ad ospitare spettacoli e incontri, mentre le Domeniche in Fattoria si svolgeranno al TreePark. Il programma completo è pubblicato nella pagina di Spazio Agreste: www.spazioagreste.com

PROGRAMMA SPETTACOLI

Necessaria la prenotazione al 351.8315458 tutti giorni, dalle 15 alle 18

Venerdi 25 marzo (ore 20): Legami, circo contemporaneo, work in progress di fine residenza artistica dell’Abile Teatro. Due individui alla ricerca di una propria fioritura personale, uniti nel viaggio ma divisi nelle intenzioni. Con: Simon Luca Barboni, Mirco Bruzzesi.

Sabato 26 marzo (ore 20): Hop-Hop è uno spettacolo basato sulle arti circensi, sul gioco di clown e sull’interazione con il pubblico. Di e con Simone Romanò (con il sostegno di: Espace Catastrophe, La Roserie, Kai Leclerc).

Domenica 27 marzo (ore 18): Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. Di e con: Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi (Premio del pubblico Milano Clown Festival 2018 e della Giuria e dei bambini Clown&Clown 2018).

Venerdì 1, sabato 2 aprile (ore 20), domenica 3 Aprile (ore 18): LiminaL (Circo El Grito) uno spettacolo circense immerso nello spazio di confine in cui sogno e veglia non sono distinguibili. In LiminaL una donna sola vive in un circo abbandonato, universo obliquo che diventa sogno. E viceversa. Di e con Fabiana Ruiz Diaz, collaborazione artistica di Raffaella Giordano, con Gennaro Lauro, Lorenzo Marchesini (sostenuto dal MiC e Regione Marche).

LABORATORI

A partecipazione gratuita, max 15 partecipanti, è richiesta la prenotazione al 339.7003616

Domeniche di attività per tutta la famiglia (presso la tettoia del Campo Boario dalle ore 15:30 alle 18:30).

27 marzo: Circo in testa, laboratorio di circo e giocoleria per famiglie a cura di Circoplà scuola di circo Laboratorio di Danza Aerea tenuto da Giulia Piermattei, Libelle Circo Asd.

3 aprile: Esplora e costruisci, laboratorio creativo di giocoleria e circo d’unione a cura di Jhonny Pierdicca Parkour e acrobatica urbana a cura di Maxim Agafonov

10 Aprile: Mamma che musica!, laboratorio creativo di strumenti musicali con materiali di recupero e musica d’insieme a cura dei Riciclato Circo Musicale

17 Aprile: Circo, dolce sorpresa, laboratori di giocoleria, attività per famiglie e giochi di una volta a cura di L’Abile Teatro

24 Aprile: Circo in testa, laboratorio di Circo e Giocoleria per famiglie a cura di Circoplà scuola di circo Laboratorio di Danza Aerea tenuto da Giulia Piermattei, Libelle Circo Asd.

DOMENICHE IN FATTORIA

Presso il TreePark, 8 e 15 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, necessaria la prenotazione al 338.2927234

Laboratorio esperienziale insieme a nonno Carlo che farà conoscere alle bambine e ai bambini insieme alle loro famiglie gli animaletti della Fattoria con i quali potranno entrare in relazione. Pittura di un vaso in terracotta e piantumazione di semi che si potrà portare a casa concluso il laboratorio. Passeremo una mattinata immersi in natura dentro la cornice del bellissimo TreePark giocando con gli animali e prendendoci cura delle piante!

PROGETTO CHROMAESIS

Realizzazione del murales dal 9 al 29 maggio

Un intervento di rigenerazione urbana del quartiere San Giuseppe attraverso la street art. Il progetto Chromaesis del Comune di Jesi coordinato dall’Ufficio Musei Cultura Turismo, incontra Spazio Agreste condividendo l’idea di intendere l’arte al servizio della comunità. Il museo in questo modo entra in campo ospitando una residenza di artista e attivando una call per la realizzazione di un quarto murales nel quartiere di San Giuseppe. L’espressione artistica contemporanea diviene ancora una volta un processo per promuovere una riflessione sul proprio territorio e sul senso di rispetto e appartenenza.

EVENTO CONCLUSIVO

Presso tettoia Campo Boario

4 Giugno: Laboratorio di Riciclo Creativo, organizzato da Circolo Legambiente Azzaruolo di Jesi, per i più piccoli ma non solo, rispettare l’ambiente facendo leva sul gioco e sulla creatività (prenotazione al 339.8322578).

5 giugno (ore 19): Funky Pudding (Cie. En Croq), uno spettacolo comico che parla in modo originale di rifiuti, qualità del cibo e sprechi alimentari. Di Luigi Ciotta e Aurélia Dedieu, con Ciotta e Rossella Charms.

Dal 3 al 5 giugno (ore 16 alle 21): tutti i giorni Incrollabili, una mostra itinerante di artisti che raccontano il territorio marchigiano prima e dopo il sisma che ha colpito il cuore dell’Italia, curata dalla pittrice Letizia Ciccarelli.

5 Giugno (ore 20:30): proiezione del documentario cinematografico sulla storia del quartiere San Giuseppe, dei suoi abitanti e dei protagonisti di Spazio Agreste (prima edizione Mobile)