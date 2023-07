La Polizia Postale: Prestare attenzione ai messaggi su Whatsapp

“Ciao mamma, il mio cellulare è rotto. Questo è il mio nuovo numero di celare +39 **********. Mi mandi un messaggio su Whatsapp? Grazie mille”.

Si tratta del classico messaggio che si può ricevere, apparentemente dal proprio figlio, ma che potrebbe nascondere una trappola.

Per questo motivo la Polizia Postale mette in guardia da messaggi simili che arrivano su Whatsapp e da un numero sconosciuto.

Il messaggio potrebbe nascondere una truffa per chiedere denaro, la ricarica di una carta prepagata, se non le credenziali per accedere al conto corrente.