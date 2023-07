A14 | Chiusura di Bologna Casalecchio in uscita da Ancona

L’uscita resterà chiusa per sette mesi. Le soluzioni alternative

Sul Ramo di Casalecchio, per lavori di demolizione e ricostruzione del sottovia della stazione di Bologna Casalecchio, a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 26 luglio, sarà chiusa l’uscita di Bologna Casalecchio per chi proviene da Ancona. L’uscita resterà chiusa per sette mesi.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la tangenziale di Bologna, fino all’uscita di Bologna Casalecchio.

A chi proviene da Padova ed è diretto a Bologna Casalecchio si consiglia l’uscita a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, percorrere poi la tangenziale di Bologna fino all’uscita di Bologna Casalecchio.

Resteranno invece perfettamente percorribili i rami in uscita per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna Casalecchio.