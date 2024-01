La Regione Marche parteciperà alla Bit di Milano

Anche quest’anno la Regione Marche parteciperà alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà all’Allianz MiCo di Milano dal 4 al 6 febbraio.

Oggi in Regione si è svolta una conferenza per raccontare la partecipazione della manifestazione alla quale la nostra regione partecipa da diversi anni.

Erano presenti il presidente della Regione Marche e assessore al Turismo Francesco Acquaroli, il direttore dell’ATIM Marco Bruschini, i cuochi del “Firmamento Stellato” e dell’Associazione Cuochi Marche.

La Bit è l’unica manifestazione pensata sia per i viaggiatori che gli operatori di settore.

Quest’anno saranno tre le aree tematiche, pensare per valorizzare al meglio l’offerta espositiva: Leisure, con le proposte di destinazioni e servizi, BeTech per i servizi digitali e le Startup, e Mice Village con un focus sulla Meeting Industry.

Il panel “Bringing Innovation Into Travel” completerà la proposta con convegni, eventi e workshop per un aggiornamento completo sulle tendenze più attuali di un settore in continua evoluzione.

Approfondimento con tutti gli eventi della Regione Marche alla Bit 2024

