L’attrice maceratese Sonia Barbadoro il 14 febbraio a Porto San Giorgio

Parte in quarta il 2023 per l’attrice maceratese Sonia Barbadoro che sarà in scena martedì 14 febbraio al Teatro Comunale di Porto San Giorgio (FM) con lo spettacolo cult della famosa compagnia mantovana Carrozzeria Orfeo “Thanks for Vaselina”.

Coprodotto da Marche Teatro e riallestito in occasione del decennale del debutto, lo spettacolo – in cui Sonia Barbadoro interpreta il ruolo di Lucia – racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’ “istante” che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore, in una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale.

In tournée nelle maggiori città italiane “Thanks for vaselina” sta raccogliendo ampi consensi, accrescendo piazza dopo piazza il suo pubblico composto da affezionatissimi e soprattutto da giovani. Scritto da Gabriele di Luca, che ne firma la regia con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, ha il grande merito di arrivare al cuore degli spettatori, non senza prima averli fatti ridere grazie all’irresistibile sarcasmo che contraddistingue tutta la produzione artistica di Carrozzeria Orfeo.

Sonia Barbadoro si è formata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, vanta una pluriennale esperienza come interprete teatrale, cinematografica e radiofonica. Lavora con i maggiori registi italiani e ottiene riconoscimenti e premi sia in ambito teatrale (Ubu 2017 – Premio Le maschere del Teatro 2017 – Premio della Critica 2017 per lo Spettacolo “Ragazzi di Vita” regia di Massimo Popolizio) che cinematografico (Best Lead Actress in a Foreign Language all’International Fusion Film Festival 2019 – Redwood Film Festival 2020 per il cortometraggio “Ms.Rossi” di Pat Battistini). Consegue il Master in Teatro Sonoro presso Rai Radio 3 e in qualità di speaker presta la voce per Sky Uno, Sky Arte, Geo&Geo, Macerata Opera Festival, Radio Tre con il radiodramma “Il giardino” di Zinnie Harris ed è lettrice di romanzi e saggi per Audible. E’ attualmente presente sulla piattaforma Sky Cinema nel ruolo dell’Ispettrice Ricciardi nel film vincitore del Festival Internazionale del Cinema di Salerno “Governance – il prezzo del potere” regia di Michel Zampino, con Massimo Popolizio e Vinicio Marchioni.