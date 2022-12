Lavoro, quasi metà Aziende non a norma per i disabili nelle Marche

Il mondo del lavoro non è ancora a norma per quanto riguarda le difficoltà dei lavoratori disabili.

Nelle Marche gli occupati con disabilità sono 10.142, pari al 2,8% (40% donne e 60% uomini); ci sono 12.347 iscritti nell’elenco del collocamento mirato regionale; 4.778 sono le assunzioni delle persone con disabilità, ma 6.596 le risoluzioni; 251 tirocini presso datori privati e 56 presso datori pubblici.

L’80,9% degli occupati con disabilità è nel privato e il 19,1% nel pubblico; 2,6% la percentuale di scoperture nelle assunzioni di persone con disabilità e 29,1% la percentuale di scoperture sulle quote di riserva.

Questi i dati contenuti nella nona relazione Inapp e resi noti dalla Cgil alla vigilia della Giornata internazionale delle persone con disabilità in calendario domani. Dalla relazione emerge che il “45% delle aziende non è in regola con l’attuale normativa”.