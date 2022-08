Lite furiosa tra fidanzati per gelosia alle Torrette: intervento della Polizia

Ieri mattina la Squadra Volanti è intervenuta in zona Torrette a seguito di segnalazione per una lite tra fidanzati.

Giunti sul posto, gli Agenti rintracciavano le parti, una coppia di trentenni, e un loro amico.

Gli operatori riportavano la calma e ricostruivano i fatti da cui si evinceva che la lite era scaturita nei pressi di un centro commerciale per motivi di gelosia. In particolare, l’uomo aveva cercato di appropriarsi del telefono della compagna e l’amico della coppia, che assisteva alla lite, si era frapposto tra i due fidanzati con il fine di calmarli.

Nel corso della lite l’uomo prima colpiva l’amico con un colpo al viso, poi, nella concitazione del momento, riusciva a prendere il telefono della compagna e a lanciarlo in una siepe.

I tre, che rifiutavano le cure dei sanitari, venivano identificati anche al fine di valutare eventuali provvedimenti da adottare, e informati sulle loro facoltà di legge. Gli operatori, terminati i controlli di rito, potevano accertare che le parti si allontanavano separatamente.