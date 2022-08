Immigrazione clandestina: un decreto di espulsione per un 40 enne ad Ancona

In mattinata durante un posto di controllo in Strada della Grotta, la Squadra Volanti notava una vettura posta dall’altro lato della strada con a bordo due soggetti che destavano sospetto. Gli agenti interrompevano dunque il posto di controllo e raggiungevano il veicolo, per poi fermarlo.

Il conducente, un tunisino di anni 40, risultava gravato da precedenti in materia di Codice della Strada, mentre il passeggero, un trentenne anch’esso tunisino, sedicente, era privo di documenti d’identità.

L’autovettura, sottoposta a controllo, risultava priva di revisione e pertanto, grazie all’operato della Polizia Stradale, si procedeva a sanzionare il veicolo.

Il passeggero veniva poi accompagnato presso la locale Questura al fine di accertarne l’identità attraverso i rilievi fotodattiloscopici. All’esito delle attività identificative, il tunisino risultava avere precedenti in materia di immigrazione e veniva messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura il quale accertava l’assenza di regolari documenti per la permanenza nel territorio italiano. Per tali ragioni è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento dello stesso presso il C.P.R. di Potenza ove si darà seguito alla necessaria procedura per il rimpatrio.