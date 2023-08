Lotta all’immigrazione clandestina nella provincia di Ancona

Continua incessante l’attività della Polizia volta contro l’immigrazione clandestina al controllo e al monitoraggio degli stranieri irregolari presenti sul territorio della Provincia di Ancona.

Si tratta di attività fondamentali quelle messe in atto quotidianamente dagli uomini di via Gervasoni perchè consentono non solo di monitorare il fenomeno ma anche di allontanare dal territorio soggetti destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, che condizionano il vivere ordinato delle Comunità.

Il bilancio delle attività è particolarmente significativo.

Nel corso di tutto l’anno 2022 sono stati in totale 241 i provvedimenti emessi dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Tra questi rientrano: 89 provvedimenti di espulsione, 48 accompagnamenti degli stranieri pericolosi presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, 28 accompagnamenti in frontiera e 76 Ordini del Questore a lasciare il territorio Nazionale entro 7 giorni.

Nello specifico, confrontando i primi otto mesi del 2022 rispetto ai primi otto mesi del 2023 emergono dei numeri in crescita rispetto all’anno precedente.

Nello specifico – prendendo come riferimento il periodo da gennaio ad agosto – i provvedimenti di espulsione nel 2022 sono stati 58, a fronte degli 85 emessi da gennaio ad agosto 2023, con un incremento di circa il 46% rispetto al passato.

Gli accompagnamenti presso i C.P.R. sono stati 37, a fronte di una leggera diminuzione del 2023 in cui, fino ad oggi sono stati 25. Gli accompagnamenti in frontiera sono stati 17 nel primo periodo del 2022, mentre da gennaio ad oggi sono già 22.

Infine, gli Ordini a lasciare il Territorio Nazionale emessi dal Questore nei primi otto mesi del 2022 sono stati 47 a fronte di un incremento di circa il 97% nella prima parte di quest’anno, dove sono stati emessi ben 93 Ordini, con un incremento di quasi il doppio rispetto all’anno precedente.

Ciò a riprova del costante e quotidiano impegno profuso dagli uomini della Polizia di Stato volto a mantenere sempre alta l’attività di prevenzione verso fenomeni che possono provocare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre, nella giornata di ieri, gli operatori del commissariato di Jesi, accompagnavano negli uffici di via Gervasoni un cittadino albanese di circa 33 anni.

A carico del predetto risultavano precedenti per lesioni, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché carichi pendenti per danneggiamento e resistenza.

Per tali ragioni veniva emesso nei confronti dello straniero il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, cui faceva seguito l’ordine del Questore a lasciare il Territorio entro 7 giorni.