Maltempo, sensibile miglioramento nelle Marche

Allerta passa a gialla. Aguzzi: Alta l’attenzione, ora passiamo ad una fase di rendicontazione dei danni

Oggi la situazione meteo nelle Marche è migliorata. Dalle 14 di oggi l’allerta è diventa gialla per criticità ordinaria idrogeologica e non più idraulica, cioè per quanto riguarda i terreni ma non più per quanto riguarda i fiumi.

E’ quanto è stato evidenziato da un incontro del Centro operativo regionale (Cor) insieme alla protezione civile e delle Prefetture marchigiane.

Lo stesso assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi ha effettuato in mattinata dei sopralluoghi delle zone più colpite tra Pesaro, Sassocorvaro e Montegrimano.

“Da una fase di emergenza – ha detto Aguzzi – passiamo ad una fase di rendicontazione anche se resta alta l’attenzione soprattutto nelle zone più a rischio di smottamenti. I danni sono ingenti e diffusi e il ripristino del territorio sarà impegnativo anche dal punto di vista economico”.