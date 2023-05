Maltempo, le Marche chiedono stato di emergenza

Le Marche chiedono lo stato di emergenza in seguito all’ondata di maltempo. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha inviato questo pomeriggio una lettera al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e a Fabrizio Curcio capo della Protezione Civile.

“Ho provveduto poco fa – spiega Francesco Acquaroli – a firmare la richiesta della Stato di emergenza a seguito del maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il nostro territorio. Sono state ore di grande apprensione e preoccupazione per i territori duramente devastati dell’Emilia Romagna, che ci hanno riportato alla mente i momenti drammatici dello scorso settembre.

Fin da subito abbiamo attivato il COR e dalla sala operativa la Regione si è mantenuta in costante contatto con i territori, i Sindaci, i Prefetti, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, i corpi del Soccorso, i gruppi di Volontariato e tutti gli altri soggetti coinvolti. Tutti hanno garantito la massima attenzione soprattutto nei territori dove pesava un’allerta più preoccupante e per questo li ringrazio.”

“I nubifragi – prosegue Acquaroli – si sono prolungati per più giorni e hanno interessato nella fase iniziale la parte centro-settentrionale del territorio regionale, con particolare riferimento alle province di Pesaro e Urbino ed Ancona, per poi coinvolgere la restante parte centro-meridionale della regione in particolare le province di Macerata e Fermo.

Sono state segnalate numerose strade ed infrastrutture interrotte o inagibili, numerosi fenomeni franosi e smottamenti, esondazione di fossi e torrenti del reticolo inferiore, mentre i fiumi principali hanno tenuto, rotture di argini fluviali, allagamenti diffusi che hanno interessato anche case ed attività produttive e commerciali.”

“In generale – conclude – la situazione è rimasta nel complesso sotto controllo seppure in alcune zone della nostra regione si siano registrati gravi disagi e danneggiamenti. Le ripercussioni di questo fenomeno meteorologico eccezionale sono state evidenti ed estese anche su tutto il litorale, interessato da forti mareggiate con accumulo di materiale detritico proveniente dai corsi d’acqua.”