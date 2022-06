Marina di Montemarciano, FIAB: “Momento del dolore ma non del silenzio”

Fiab si stringe intorno alle famiglie delle due persone uccise da una automobilista sul lungomare di Montemarciano. Questo è il momento del dolore ma non può essere il momento del silenzio. Da troppo tempo – le associazioni Fiab del territorio denunciano la mancanza di sicurezza su molte delle strade della nostra zona. La pericolosità delle infrastrutture viarie insieme alla disattenzione ed alla mancanza di rispetto delle regole e degli altri, mietono vittime soprattutto tra gli utenti deboli della strada. Ancora una volta a perdere la vita sono stati pedoni e ciclisti incolpevoli.

Fiab chiede alle amministrazioni locali di mettere in atto azioni per migliorare la sicurezza stradale. Non più rimandabile è l’introduzione immediata del limite di velocità a 30 km/h e la creazione di piste ciclabili. Successivamente di auspica di avere un lungomare senza auto.

Solo nel 2021 gli incidenti stradali sono stati 64162 e le vittime 1313. I morti sono aumentati del 15,5% rispetto al 2020. Ogni 2 giorni un ciclista viene ucciso. Il più piccolo del 2021 non aveva nemmeno 14 anni. Dobbiamo smettere di parlare di “fatalità”. Sappiamo che le strade sono pericolose. Abbiamo gli strumentip er renderle sicure. Con i fondi del Pnrr abbiamo anche la possibilità economica di farlo.

Chi non agisce ora, è complice dalla prossima uccisione.

Le associazioni Fiab stanno organizzando una grande manifestazione di solidarietà alle vittime e di protesta contro l’immobilismo della politica che si svolgerà nei prossimi giorni.

FIRMATO: FIAB VALLESINA, FIAB SENIGALLIA, FIAB ANCONA CONERO