Maxi sequestro di tonno rosso ad Ancona per circa 25 kg

La Capitaneria di porto di Ancona ha trovato all’interno delle celle frigo di un motopesca adibito alla pesca a strascico tranci di tonno rosso, suddivisi in 4 cassette, per un totale complessivo di circa 25 chilogrammi.

Trattandosi di prodotto ittico il cui stock risulta oggetto di attenzione e tutela da parte del legislatore ai fini della conservazione della specie e di pescato la cui cattura non poteva essere realizzata con la pesca a strascico, i militari hanno sequestrato il tonno rosso e l’attrezzo da pesca (uno spezzone di rete) utilizzato ma non consentito e non conforme ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

Contestualmente sono state comminate sanzioni amministrative dell’ammontare complessivo di 4.000 euro. La Capitaneria di porto di Ancona raccomanda sempre a tutti i consumatori di prestare la massima attenzione al momento dell’acquisto di prodotto ittico, in particolare alle informazioni sulle relative etichette e fornite al momento della vendita, segnalando alla Guardia Costiera ogni eventuale comportamento ritenuto sospetto e non rispettoso della normativa vigente in materia di pesca.