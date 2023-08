Modena-Ascoli 1-0, secondo ko di fila per i bianconeri

Seconda sconfitta in due gare per l’Ascoli che rimane a zero punti in classifica.

La formazione di Bianco gestisce il gioco, gli attaccanti creano pericoli. Manconi spara fortissimo sulla traversa al 14’, poi Viviano blocca. Tremolada poco dopo impensierisce il portiere, ma il risultato non cambia. L’ex Karagumruk è costretto agli straordinari e salva due volte il risultato nella prima frazione, sempre su Tremolada. Viviano tiene in vita i suoi pure nei primi minuti della ripresa, mettendo i pugni sulla doppia chance di Zaro. Il difensore è incontenibile, perché al 57’ dribbla tutta la retroguardia bianconera e conclude di poco al lato: il tiro però è deviato. Bonfanti esce, entra Strizzolo. Tre minuti dopo l’attaccante con un sinistro al volo firma la rete del vantaggio. Mendes e Adjapong costringono Gagno a un doppio intervento al 62’ per evitare il pari. Gli ospiti le provano tutte, ancora Adjapong calcia soltanto centrale all’88’. Chiude male l’Ascoli, Quaranta rimedia un cartellino rosso. Seconda sconfitta per la formazione di Viali.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali (44’ st Duca); Palumbo (44’ st Ponsi), Gerli, Magnino; Tremolada (21’ st Gargiulo); Bonfanti (10’ st Strizzolo), Manconi (21’ st Falcinelli). A disp.: Seculin, Guiebre, Falcinelli, Silvestri, Giovannini, Battistella, Cauz, Abiuso. All. Bianco

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Adjapong, Botteghin, Quaranta, Giovane; Caligara (34’ st Gnahoré), Kraja (15’ st Manzari), Masini (39’ st D’Uffizi); Millico (15’ st Falzerano), Rodriguez (34’ st Dionisi); Mendes. A disp.: Barosi, Bolletta, Haveri, Cosimi, Eramo, Cozzoli. All. Viali

ARBITRO: Sozza di Seregno

RETI: 14’ st Strizzolo (M)

NOTE: ammoniti Cotali (M), Kraja (A). Espulso al 50’ st Quaranta (A) per fallo da ultimo uomo. Spettatori 8.587 (di cui 5.851 abbonati e 101 ospiti) per un incasso di 91.833,00 € (rateo abbonamenti 53.440,00 €). Rec. 2’ pt, 7’ st.