Morte Marittimo: il cordoglio del presidente AP Garofalo alla famiglia della vittima

Queste le parole del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo, sull’incidente marittimo avvenuto nelle acque di Falconara Marittima.

“Esprimo, anche a nome di tutta la struttura dell’Autorità di sistema portuale, un forte sentimento di vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia di Lauro Mancini. Siamo profondamente addolorati per quanto è successo nella notte, uno stato che condividiamo con tutta la comunità portuale. Ringrazio le persone che per prime sono intervenute sul luogo dell’incidente per prestare soccorso, la Capitaneria di porto e i Vigili del fuoco, una presenza rassicurante con la loro altissima professionalità, insieme a quella di tutte le forze dell’ordine operative in porto, per tutti coloro che lavorano in mare”.