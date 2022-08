Pienone di giovanissimi atteso a Piane di Montegiorgio per il Trofeo Hair Gallery

Senza pausa alcuna ed intensissimo in questi giorni il lavoro nel dietro le quinte per confezionare una prima edizione del Trofeo Hair Gallery che possa lasciare il segno ai piccoli campioni delle due ruote di età compresa tra i 7 e i 12 anni ma anche ai rispettivi accompagnatori, ai familiari e al pubblico che potranno ammirare una manifestazione coi fiocchi allestita dall’HG Cycling Team del presidente Fabrizio Petritoli.

L’appuntamento è per sabato 27 agosto a Piane di Montegiorgio con 150 iscritti da tutte le Marche e dal vicino Abruzzo ad allietare l’intera giornata e a far divertire i presenti a colpi di pedale.

Il programma prevede la presentazione delle squadre partecipanti a partire dalle 14:30 in piazza della Stazione all’inizio delle batterie di gara previsto alle 16:00 dai G1 ai G6, in aggiunta al vernissage delle nuove maglie per i giovanissimi a partire dalla stagione 2023 grazie alla partnership con la Rapagnanese, momento che segnerà un ritorno a quanto fatto circa 22 anni fa sempre ai tempi della Melania quando ebbe un organico juniores. Un ruolo importante lo avranno anche alcuni dei tesserati dell’HG Cycling Team a curare il servizio d’ordine, così come Pierluigi Fratini nella mansione di addetto alla giuria, Mirko Marini per la segreteria tecnica, Debora Massetti per il servizio fotografico e Ivan Cecchini in veste di speaker per il pubblico.

Ospiti attesi: Michele Ortenzi (sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo), Guido Castelli (assessore alla Regione Marche), Michela Vita (assessore allo sport di Montegiorgio), Alan Petrini (assessore all’urbanistica di Montegiorgio), Lino Secchi e Massimo Romanelli (presidente e vice presidente vicario del comitato regionale FCI Marche), Marco Lelli (presidente del comitato provinciale FCI Ascoli Piceno-Fermo) ed Elisabetta Ceroni (sindaco di Rapagnano).

