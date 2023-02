Pinacoteca di Ancona, domenica doppio appuntamento

Alla Pinacoteca Civica di Ancona, domenica doppio appuntamento all’insegna dell’arte.

LAB TRACCIA D’ARTISTA, evento per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

VISITA GUIDATA alla mostra Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera. La mostra a cura di Stefano Papetti, allestita presso la Pinacoteca Civica fino al 10 aprile 2023, è l’omaggio di Ancona al pittore marchigiano Carlo Maratti (Camerano, 1625 – Roma, 1713), figura centrale della pittura italiana della seconda metà del Seicento.

PROGRAMMA:

DOMENICA 19 FEBBRAIO ore 10:30 – LAB TRACCIA D’ARTISTA

Evento per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

In occasione della mostra “Carlo Maratti.Strategie comunicative e promozione della propria opera” vi proponiamo un percorso attraverso i disegni e le stampe realizzate da Carlo Maratti, artista considerato “l’erede” artistico di Raffaello Sanzio.

Tanti sono gli artisti e gli appassionati del suo lavoro che lo hanno studiato ed emulato; cercheremo anche noi nel laboratorio di tracciare una copia di un suo disegno.

Prenotazione obbligatoria.

🎫 Quota di adesione:

€5,00 a bambino/a (visita+lab)

€3,00 adulti e accompagnatori (biglietto ingresso ridotto)

Per info e prenotazioni:

☎️ 331 1604631 (anche whatsapp)

📧 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

—

DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 17:30

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA – “Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera”

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

Marchigiano di nascita ma romano d’elezione, Carlo Maratti è celebrato in vita come il massimo pittore del suo tempo.La visita guidata spazia tra dipinti, disegni e stampe, e vuole far conoscere l’attività artistica di Maratti e la promozione che fece della propria opera, in occasione del IV centenario della sua nascita che ricorrerà nel 2025.

L’esposizione si arricchisce di un disegno autografo conservato a Osimo, preparatorio per la pala d’altare; Madonna con Bambino e Santi conservata nella Pinacoteca. Un’occasione unica per ammirare il disegno, esposto per la prima volta a confronto con l’opera pittorica a cui ha dato vita. La ‘Madonna con Bambino e Santi’ è un dipinto fondamentale nel percorso artistico di Maratti: fu realizzata nel 1672 quando l’artista tornò brevemente nelle Marche, sua terra d’origine, dopo aver raggiunto il successo romano e internazionale e rappresenta il raggiungimento definitivo del suo stile e della sua arte, una sapiente composizione che reinterpreta in maniera originale e personale quanto Maratti aveva certamente osservato nelle tele di grandi maestri come Tiziano e Lilli, anche loro presenti sul territorio di Ancona e ora anch’essi conservati in Pinacoteca.

La mostra vuole raccontare come l’artista diede vita ad un modello organizzativo unico del proprio studio finalizzato alla promozione di sé stesso e della sua attività artistica per far conoscere le sue creazioni ad un vasto pubblico di artisti e di appassionati.

Prenotazione obbligatoria.

La visita partirà con un numero minimo di partecipanti.

🎫 Quota di adesione:

Intero € 8,00 (comprensivo del biglietto d’ingresso e della visita guidata)

Ridotto € 5,00 da 7 a 14 anni

Gratuito da 0 a 6 anni

Per info e prenotazioni:

☎️ 071 222 5047 (negli orari di apertura)

📧 [email protected]

Servizi Educativi a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Orari Pinacoteca:

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì 10-13 / 16-19

Sabato, domenica e festivi 10-19

Ingresso: Via Pizzecolli 17, Ancona

La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura della Pinacoteca

Per Info: 071 222 5047 (negli orari di apertura) [email protected]