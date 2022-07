Polizia sventa tentato suicidio di una giovane ad Ancona

Nel pomeriggio di ieri una Volante dell’UPGSP della Questura è intervenuta nel quartiere Vallemiano poiché era stata segnalata una giovane che era stata bloccata da un passante mentre tentava di gettarsi in strada e farsi investire dalle auto in transito.

Sul posto veniva individuata la giovane, assistita nell’occorso da tre passanti. Uno di essi ha riferito alla Polizia di avere per primo notato la ragazza che era in evidente stato di shock ed in lacrime, che cercava di scagliarsi verso le auto in transito; per impedire ciò, prontamente la bloccava e iniziava ad instaurare un dialogo con la stessa, conducendola verso il marciapiede. In quel frangente si aggiungevano due donne che cercavano anche esse di calmare la ragazza che continuava ad essere alquanto agitata e tremava.

Gli agenti operanti richiedevano l’urgente intervento di personale paramedico del 118 che arrivava dopo qualche minuto sul posto e provvedeva a ricoverare la ragazza presso l’ospedale di Torrette per le cure del caso.