Riccardo Piccioni riconfermato Presidente del Comitato Regionale Arbitri delle Marche

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha riconfermato, per la stagione sportiva 2022/23, Riccardo Piccioni alla Presidenza del Comitato Regionale Arbitri delle Marche. Piccioni, 49 anni, di Belvedere Ostrense (AN), è Professore di Storia Contemporanea all’Università di Macerata. Nella stagione appena conclusa, quella della ripartenza del calcio dilettantistico regionale, insieme alla sua squadra e ai Presidenti delle 7 Sezioni arbitri marchigiane, si è fatto carico di garantire la copertura delle tantissime gare di calcio del territorio, con ritmi di designazione che hanno messo a dura prova gli arbitri stessi, da questo punto di vista encomiabili per il senso di responsabilità che hanno dimostrato.

