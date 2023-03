E’ avvenuto la scorsa notte ad Ancona intorno alle 3.30

Nella scorsa notte uomini dell’Upg intervenivano in Piazza del Plebiscito ad Ancona alle ore 03.30 per una presunta aggressione ai danni di un ragazzo.

Giunti sul posto gli asseriti aggressori non erano presenti, mentre si riscontravano 4 ragazzi, di circa vent’anni, tutti con precedenti e già noti alle forze dell’ordine, che riferivano che uno di loro era stato aggredito da alcuni giovani, di nazionalità nordafricana, per motivi non chiari. Il ragazzo rifiutava le cure mediche, ma appariva comunque orientato e vigile, con solo qualche lieve escoriazione sulle mani.

Si provvederà ad acquisire le immagini delle telecamere per individuare eventuali responsabili e/o riscontri alla narrazione dei giovani, apparsi comunque poco collaborativi.