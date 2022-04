RaF MC ospite al Samanà Latino in provincia di Macerata

RaF MC, performer italiano conosciuto a livello internazionale, il 9 Aprile sarà ospite con il suo imperdibile show al Samanà Latino di Colbuccaro di Corridonia, in provincia di Macerata.

L’artista dopo aver pubblicato il suo singolo dal titolo “LIBRE” uscito in anteprima su Sky TG24, prodotto da Alex Nocera, con la voce della talentuosa soprano lirico americana Bridgette Gan e in vista del suo “Libre Summer Tour”, è pronto per infuocare l’Italia.

RaF MC è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness “Zumba”, grazie al quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, Sud America e Nord America, Continente Africano (Angola,Namibia,Etiopia), oltre che in Italia naturalmente.

Ad oggi RaF MC ha realizzato quasi trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, e nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team di Fitness Concert™, primo italiano nella storia.

Tutti i suoi singoli ad oggi usciti sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo “Acceso Total” di TELEMUNDO, presso gli Universal STUDIO dove presto tornerà in occasione della nuova uscita “LIBRE”.

Gli attesissimi show di RaF MC sono dei viaggi incredibili, e il pubblico non aspetta altro che ballare e cantare le sue canzoni.

“La musica per me è uno stato libero dell’essere, muovermi in punta di piedi sulle note della vita senza mai perdere il tempo! La mia passione per la musica e la sua interpretazione con il mio corpo prima e con il canto poi,

fin dall’adolescenza hanno caratterizzato la mia vita, permettendomi di poter vivere di essa.”

