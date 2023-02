Rebel House, febbraio si apre con Kruger

Dopo il clamore suscitato nel mese di gennaio, a Rebel House, la casa culturale presso lo storico e meraviglioso Palazzo Mattei Baldini di Pergola, si continua con il programma di febbraio. Si apre domenica 5 alle ore 18 con Lorenzo Kruger, classe 1977, cantautore e performer di origini romagnole.

Kruger è noto al pubblico grazie alla sua band cult degli anni Duemila Nobraino, che ha raggiunto una discreta popolarità con l’esibizione al Dopo Festival di Sanremo nel 2010 e con le ripetute partecipazioni alla trasmissione di Serena Dandini Parla con me ed al Concertone del Primo Maggio a Roma.

I centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Fuori dagli schemi, provocatorio e irriverente, totalmente dedito alla musica e al suo pubblico, Kruger si esprime al fianco del pianoforte: senza ombra di dubbio un live da non perdere.

Gli organizzatori hanno già pubblicato anche le date di apertura della loro ‘casa ribelle’ per tutto il mese di febbraio. Si tratta del 18, 19, 21, 25 e 26 oltre a quella del 5. Ma come da prassi i nomi degli ospiti, anticipati solo da fotografie criptiche, verranno svelati strada facendo. A quanto pare saremo di fronte a poeti, grandi musicisti jazz e cantautori che hanno calcato addirittura il palco di Sanremo.

Ricordiamo che per tutti gli eventi è possibile fare i biglietti in loco (il giorno stesso dell’evento da un ora prima) oppure affidarsi al servizio prevendita di liveticket.it per garantirsi in anticipo il proprio posto.

