L’assessore regionale Antonini in visita alla cooperativa Ama Aquilone

CASTEL DI LAMA – L’assessore all’Agricoltura della Regione Marche, Andrea Maria Antonini ha fatto visita, nei giorni scorsi, alla sede di Castel di Lama della cooperativa Ama Aquilone. «Grazie per la squisita accoglienza e per l’incredibile servizio, in primis umano, ma anche di valorizzazione della nostra terra, che state portando avanti» sono le parole che l’assessore Antonini ha affidato ai canali social subito dopo l’incontro con il fondatore e presidente della Cooperativa, Francesco Cicchi e altri responsabili della struttura.

«L’assessore voleva conoscere personalmente la nostra cooperativa – affermano da Ama Aquilone – tra le realtà più longeve, radicate e innovative del territorio. Dunque l’assessore Antonini nel corso dell’incontro presso la nostra sede ha potuto osservare la struttura terapeutica, la vita quotidiana degli ospiti e gli spazi dedicati alla “Bio fattoria sociale”». In particolare la “Bio fattoria sociale” Ama Terra nasce nel 2010 all’interno di Casa Ama, comunità terapeutica che si occupa di accogliere persone con dipendenza patologica da sostanze, proprio nelle colline Picene. La cooperativa sociale, del resto, da oltre quarant’anni, nell’ambito delle marginalità utilizza l’agricoltura come strumento con il quale gli ospiti possono acquisire una formazione professionale, attraverso un contatto quotidiano con la natura, fatto di impegno, tempo e condivisione.

«Abbiamo accolto l’assessore regionale Antonini con lo stesso calore che riserviamo a ogni visitatore – fanno sapere dalla cooperativa Ama Aquilone – che decide di incontrare la nostra comunità, attraversando il lungo viale delle querce, per arrivare fino a noi».

Luigina Pezzoli