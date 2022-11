Recanati: luci, candele e letture nel bosco in notturna ne “Il regno del Maz”

Il regno del folletto Mazzamurello si accende di luci natalizie e suggestive atmosfere di Natale: sabato 3 dicembre alle ore 17 vi invitiamo alla 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐠𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐮𝐫𝐧𝐚 “𝑳𝒖𝒄𝒊, 𝒄𝒂𝒏𝒅𝒆𝒍𝒆 𝒆 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒏𝒆𝒍 𝒃𝒐𝒔𝒄𝒐” ne “Il Regno del Maz”, tra luci, candele e letture ispirate alle avventure natalizie del Mazzamurello e degli altri magici abitanti del bosco.

Il Regno del Maz è il luogo nella campagna recanatese dove la casa editrice Giaconi Editore, specializzata nella narrativa che racconta il territorio (in particolare le leggende, gli animali, le suggestioni e i grandi personaggi della Regione Marche), propone passeggiate letterarie per stimolare la lettura ad alta voce e allenare all’ascolto attivo, a contatto con gli stimoli che offre la natura. Le letture per l’occasione verteranno sulle storie e le leggende marchigiane legate al tema natalizio: un evento in grado di coinvolgere e appassionare tutta la famiglia.

Si consiglia un abbigliamento comodo e la dotazione di scarpe di ricambio.

L’ingresso è gratuito (per vivere l’esperienza in modo pieno viene consigliato l’acquisto di un libro), la prenotazione è obbligatoria al 3337135760.

