Senigallia, controlli notturni della Polizia

Senigallia – Nel corso dei servizi predisposti per il periodo festivo, gli agenti del Commissariato di P.S. sono stati impegnati ad effettuare mirati controlli, sia in orario serale che in orario notturno, in prossimità dei locali pubblici e, più in generale, delle zone frequentate dai giovani.

In tale ambito i poliziotti, in zona Cesano, nel corso di un posto di controllo, notavano un’auto che, alla vista degli agenti, si allontanava dopo aver fatto scendere dal veicolo due giovani che i poliziotti raggiungevano e sottoponevano a controllo.

I due soggetti risultavano essere due 20enni della provincia di Ancona, i quali fin da subito manifestavano segni di nervosismo.

Gli agenti, pertanto, provvedevano ad effettuare un più approfondito controllo da cui effettivamente emergeva che entrambi erano in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare, uno dei due, all’interno della tasca dei pantaloni aveva un pacchetto di sigarette con all’interno diverse sigarette artigianali contenenti tabacco e sostanza stupefacente del tipo hashish, ed anche l’altro giovane, all’interno di una tasca di una giacca, nascondeva un pacchetto di sigarette con altre sigarette artigianali contenenti stupefacente del tipo “hashish” mista tabacco. Quest’ultimo inoltre veniva trovato con degli involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Il tutto per un peso pari a circa 15 grammi che venivano sottoposti a sequestro.

I due giovani, pertanto, venivano segnalati in Prefettura quali assuntori per la successiva applicazione delle previste sanzioni della sospensione del titolo di guida, passaporti e licenze porto d’armi.

Sempre in orario notturno, gli agenti in zona stazione fermavano tre giovani che venivano identificati. Fra essi, uno manifestava segni di insofferenza chiedendo di potersi allontanare perché aveva un impegno. Gli agenti dunque procedevano ad uno specifico controllo da cui scaturiva che questi all’interno di una tasca dei pantaloni nascondeva un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish. Anche in questo caso, la sostanza veniva sottoposta a sequestro ed il giovane veniva segnalato in Prefettura per i prescritti provvedimenti.

Infine, nel pomeriggio di ieri, un giovane 20enne, di Senigallia, veniva trovato presso un giardino pubblico del centro, in compagnia di un altro soggetto. Il primo manifestava una certa agitazione e, a precisa richiesta degli agenti, se avesse qualcosa da nascondere, lo stesso consegnava alcuni involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish. Gli agenti dunque procedevano al sequestro della sostanza ed alla segnalazione alla Prefettura quale assuntore.

