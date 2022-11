Senigallia, doppio arresto della Polizia

Senigallia – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona volti a contrastare la criminalità diffusa, personale del Commissariato di P.S., ha proceduto a dare esecuzione a due provvedimenti giudiziari di esecuzione in forma detentiva a carico di due pluripregiudicati già tratti in arresto dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato.

In particolare, il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un soggetto, senigalliese, 50enne, il quale lo scorso anno, nel corso di un’operazione, era stato tratto in arresto poiché trovato in possesso di una importante quantità di hashish e denaro ritenuto provento della fiorente attività. Attività di spaccio che, dalle indagini effettuate, risultava essere stata avviata da tempo e che aveva consentito agli investigatori di ricostruire la cerchia di soggetti acquirenti, per lo più giovani, della zona di Senigallia.

Di seguito a quella operazione, l’uomo veniva poi condannato alla pena detentiva di anni 2, in relazione al quale gli agenti hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario detentivo.

Inoltre, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno dato esecuzione al provvedimento giudiziario nei confronti di un altro soggetto, di 22 anni, straniero, colpito da ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona, il quale era stato già tratto in arresto nel 2019, per fatti di violenza, e successivamente era stato condannato con sentenza definitiva. Dovendo espiare ancora circa un anno di reclusione, gli agenti procedevano a dare esecuzione presso il carcere ove l’uomo, da qualche giorno, si trova ristretto in quanto raggiunto da altro provvedimento di arresto nell’ambito della più ampia indagine condotta da altro ufficio investigativo della Polizia di Stato nei confronti di un gruppo di soggetti stranieri dediti ad attività di spaccio presso parchi pubblici di quella città.