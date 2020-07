Serra de’ Conti: scontro frontale. Sei feriti, tre gravi

Scontro frontonale tra auto nella notte. Un uomo alla guida della propria auto procedeva in direzione Sassoferrato quando si è scontrato contro un’ altra vettura. Il bilancio è di sei persone ferite di cui tre in modo grave.

E’ accaduto all’una e mezzo lungo la Sp 360 a Serra dè Conti all’altezza del bivio con via Brodolini. Un uomo dell’età di 74 anni, conducente di una delle due auto è in condizioni critiche. L’anziano è stato trasportato in emergenza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

Gravi anche la moglie 68enne che viaggiava accanto a lui e un giovane di venti anni che era alla guida dell’altra automobile. Il giovane è ricoverato a Senigallia. Feriti lievi i tre coetanei del ragazzo.

Sei le ambulanze confluite sul posto in pochi minuti. Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta assieme a 118 e vigili del fuoco, la Volkswagen Polo con i giovani a bordo avrebbe percorso velocemente la curva per immettersi sulla strada provinciale, invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la Fiat Panda con a bordo la coppia. Praticamente distrutte e accartocciate su se stesse le due autovetture.ABov