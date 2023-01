SPI CGIL Marche a congresso: il sindacato pensionati a Pesaro il 24 e 25 gennaio

Lo SPI CGIL Marche, il sindacato dei pensionati, va al XIII congresso. L ‘assise si svolgerà martedì 24 e mercoledì 25 gennaio, a Pesaro presso il Centro Congressi Hotel Baia Flaminia. Partecipano 160 delegati e circa 50 invitati provenienti da tutta la regione; saranno presenti ai lavori: Giuseppe Santarelli, segretario generale CGIL Marche e Lorenzo Mazzoli, segretario nazionale SPI CGIL che concluderà i lavori.

Nei due giorni verranno trattati i temi relativi a pensioni con l’adeguamento al costo della vita e la riforma previdenziale nel suo complesso, la sanità, il fisco, la legge delega sulla non autosufficienza. Sarà, inoltre, affrontato anche il tema del lavoro e la discussione si incentrerà anche sulla contrattazione in modo particolare sui confronti con le istituzioni ai vari livelli, da quelle locali alla Regione fino al Governo. Da Regione e Governo, in particolare, si attendono risposte sulle materie di loro competenze.

Lo SPI CGIL è radicato in tutto il territorio regionale con i suoi oltre n. 230 collaboratori, è presente 118 sedi anche nei più piccoli e sperduti comuni della nostra regione. Lo SPI CGIL rappresenta circa il 22% dei pensionati delle Marche.

