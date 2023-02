Terza Giornata del Personale sanitario, socioassistenziale e del volontariato

Terza Giornata nazionale del Personale sanitario, socioassistenziale e del volontariato. Filippo Saltamartini: “ Non solo il ricordo ma l’impegno al riconoscimento dei dovuti trattamenti al personale della Sanità, anche in via emergenziale”

“ Oggi non è una mera ricorrenza, ma un’ occasione assolutamente necessaria per riconoscere l’abnegazione e la professionalità ineguagliabili, anche a livello europeo, del nostro personale sanitario durante la pandemia e ribadire anche oggi l’esigenza dei dovuti trattamenti prevedendo in via eccezionale lo stato emergenziale per i tetti di spesa del personale. Perché questo personale ha diritto di lavorare in condizioni adeguate di organico in grado di sopperire alla domanda crescente di prestazioni sanitarie. “

Sono le parole del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini in occasione della Terza Giornata nazionale del Personale sanitario, socioassistenziale e del volontariato per ricordare il sacrificio di persone che a rischio della propria vita, hanno voluto onorare una missione, più che un lavoro nella Sanità. La Giornata è stata istituita nel 2020 ed è stata scelta come data simbolo il 20 febbraio, giorno della scoperta del virus nel “paziente uno” di Codogno.

“ Gli organici devo essere congruenti alla domanda di servizi – ha ribadito Saltamartini – ed è opportuna la previsione di emergenzialità altrimenti si rischia il collasso del sistema . Sui trattamenti economici dei medici bisognerà, inoltre, stabilire una quota che non prefiguri una discriminazione e una disparità rispetto ai medici della sanità privata impiegati nel sistema sanitario regionale. “

Si ricorda che nelle Marche, durante il periodo della pandemia, sono stati 3515 gli operatori sanitari che si sono ammalati di Covid e 14282 i pazienti infettati presi in carico e assistiti.