“Belcanto Italiano” a Osimo con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica

Domenica 26 febbraio alle ore 18.00, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, “Belcanto Italiano” con i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica e il pianista Alessandro Benigni: un percorso lungo più di due secoli con arie, duetti, e pezzi d’assieme che parte dal Settecento e arriva a metà dell’Ottocento.

La vocalità belcantistica, nata e sviluppatasi in Italia diventa linguaggio comune per tutta Europa: la fanno propria Händel – di cui si ascolteranno brani da Giulio Cesare e Tamerlano – e Mozart, di cui si offrono arie da Così fan tutte e Ascanio in Alba. Nell’Ottocento Spontini con La Vestale, Bellini con Adelson e Salvini e I Puritani, Donizetti con il Il duca d’Alba, La Favorita e L’elisir d’amore continuano ad elaborare una scrittura elegante e fiorita per la voce cantata.

Provengono da Armenia, Georgia, Giappone Russia e Uzbekistan i giovani allievi dell’istituzione osimana, e sono i soprani Nino Gotoshia e Yuki Mizuno, il mezzosoprano Sarah Hakobyan, il tenore Sergei Radchenko e il baritono Akilbek Piyazov.

INFO: Prevendita biglietteria Teatro La Nuova Fenice – Osimo tel. 071 7231797

Sabato 25 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Domenica 26 febbraio dalle 16.00 fino a inizio spettacolo

Biglietto unico numerato 8 euro