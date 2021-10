Trofeo Team Co.Bo. Pavoni:a San Severino Marche la “prima” dell’Adriatico Cross Tour

Gira a pieno regime la macchina organizzativa del Trofeo Team Co.Bo. Pavoni con il medesimo spirito di sempre e la stessa passione a cura della famiglia Pavoni (i gemelli Pietro e Paolo insieme al padre Aldo), una delle classiche più longeve dell’Adriatico Cross Tour, presente sin dalla prima edizione del circuito che ricomincia ad aprire il cerchio tra Marche, Abruzzo e Umbria in undici prove.

Di rilievo la sinergia con l’associazione Tormatic-Pedale Settempedano del presidente Maurizio Bordi nell’intento di portare avanti, anno dopo anno, la tradizione del ciclocross a San Severino Marche dove i ciclocrossisti delle categorie agonistiche e amatoriali si daranno appuntamento sui prati di Villa Collio domenica 3 ottobre percorrendo più volte un tracciato prevalentemente sterrato di circa 2600 metri. Tra gli oltre 180 iscritti, dalle regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte, spicca un biker d’oltreoceano: Jess Couch dagli Stati Uniti, portacolori della Southern California Nevada Cycling, appartenente alla categoria master 6.

Per raggiungere il campo gara di Villa Collio, bisogna prendere l’uscita Tolentino Est della superstrada Civitanova-Foligno, si attraversa il centro di Tolentino e una volta usciti si svolta a destra per San Severino Marche, proseguire per circa 10 chilometri fino al campo gara che si trova nelle vicinanze dell’ospedale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet http://www.adriaticocrosstour.it/index.html o il profilo facebook https://www.facebook.com/AdriaticoCrossTour

PROGRAMMA 3 OTTOBRE – Trofeo Team Co.Bo. Pavoni

Prima partenza alle 9,30 durata 40 minuti: juniores uomini, master junior, master 4-5-6-7-8 uomini, donne master (tutte), donne juniores, under 23 ed élite.

Seconda partenza alle 10,30 durata 30 minuti: allievi uomini , esordienti 2° anno uomini, allieve donne, esordienti 2° anno donne.

Seconda partenza bis alle 10:40 durata 20 minuti: G6 uomini e donne.

Terza partenza alle 11:15 durata 60 minuti: èlite-under 23 uomini, élite sport, master 1-2-3.

Evento Gioco Ciclismo alle 12:15 a carattere promozionale per i giovanissimi non tesserati.