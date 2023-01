Videx Yuasa Grottazzolina, Motta di Livenza per il primo saturday night del 2023

Motta di Livenza per il primo saturday night del 2023. La Videx Yuasa riceve il fanalino di coda del torneo nell’anticipo della diciottesima giornata.

Seconda gara casalinga consecutiva per Vecchi e compagni che, dopo il ritorno al successo di domenica scorsa, riabbracciano il proprio pubblico nella sfida all’ultima della classe. Il 3-2 su Reggio Emilia è stato un vero e proprio toccasana per la banda di Ortenzi che ora necessita di continuità per puntellare ulteriormente la propria posizione di classifica e mantenere un discreto margine sulla soglia salvezza. Continuità da tradurre in punti al cospetto di un avversario che arranca in fondo alla classifica seppur di recente sia riuscito a portare Cuneo e Porto Viro al quinto set, aggiornando a 8 il proprio bottino in classifica.

Uno score piuttosto esile, figlio di sei tiebreak stagionali (due vincenti e quattro perdenti), che rende sempre più nebulosa ogni prospettiva di salvezza, distante ad oggi ben 13 punti (esattamente quelli che separano i veneti da Reggio Emilia). Nello scorso mese di dicembre il sodalizio biancoverde, nel tentativo di produrre una scossa risolutrice all’interno dell’ambiente, ha sollevato dall’incarico coach Giuseppe Lorizio e promosso il vice Milo Zanardo. Contestualmente è arrivata la rescissione consensuale con il regista Partenio ed i centrali Lazzaretto e Fusaro (avventura marchigiana in A3 per i primi due, rispettivamente a Fano e Macerata, mentre la Superlega, sponda Milano, ha accolto il terzo), le cui uscite sono state tamponate da Acquarone e Pol, palleggiatore e schiacciatore prelevati da Santa Croce e Ravenna, senza però riuscire nella svolta sperata.

Per la Videx Yuasa un’occasione da cogliere senza Se e senza Ma, proprio come nel match di andata quando i marchigiani si imposero con un netto 3-0 a domicilio, al fine di mettere pressione al gruppone di bassa classifica e godersi la domenica comodamente in poltrona . In un weekend che punta i riflettori sul big match tra Bergamo e Castellana Grotte (si gioca domenica, ore 18, ala Pala Intred) ecco due incroci interessanti nell’economia del percorso grottese: Ravenna-Cuneo e Cantù-Lagonegro.

La meglio gioventù del campionato, nonché l’ultima a riservare un dispiacere a Motta di Livenza, condivide con Grottazzolina la nona posizione in classifica a quota 24 punti, appena uno al di sotto dei cuneesi che sono invece appaiati alla compagine cantorina. Proprio i lombardi, dopo aver sfiorato domenica scorsa l’impresa contro la capolista Vibo, affronteranno tra le mura amiche l’avversario venturo della Videx Yuasa. Con Brescia (undicesima, 23 punti) impegnata a Santa Croce e Reggio Emilia di fronte allo scoglio Porto Viro ecco prefigurarsi uno scenario piuttosto invitante per Vecchi e compagni.

L’ipotetico sestetto ospite vedrà Acquarone e Cavasin in diagonale, Secco Costa e Pol in banda, Trillini e Pilotto al centro e capitan Battista in seconda linea. Fischio d’inizio programmato per sabato 28 gennaio (ore 20.30) agli ordini di Fabio Bazzan, tecnico operativo di Milano, in Serie A dal 2009, e Simone Fontini, project manager di Aprilia che dalla stagione 2018/19 milita nella massima serie nazionale.