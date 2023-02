Volley, domenica Lube contro Cisterna per il riscatto

I campioni d’Italia hanno fame di punti e vogliono spezzare la serie negativa in campionato! Nel 7° turno di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca, domani, domenica 5 febbraio (ore 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia), Cucine Lube Civitanova e Top Volley Cisterna se la vedranno sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum per la volata a caccia di un piazzamento nei Play Off. I padroni di casa vogliono riscattare la prova timorosa dell’andata.

Dopo l’impresa al tie break nella 4ª giornata di ritorno con Trento, Cisterna ha accusato due passaggi a vuoto scivolando sia al PalaEstra di Siena in quattro set contro i padroni di casa sia il weekend successivo tra le mura amiche con lo stesso risultato contro Modena. Attualmente gli uomini di Fabio Soli hanno 23 punti come Milano, ma al momento sarebbero fuori dai Play Off Scudetto per una posizione avendo collezionato una vittoria in meno rispetto al collettivo lombardo.

In SuperLega la formazione di Chicco Blengini viene dalla sconfitta al tie break incassata a Verona. I biancorossi sono caduti sul più bello, dopo aver recuperato due parziali di svantaggio contro gli scaligeri. Così è arrivato il quarto stop consecutivo in Regular Season. Attualmente i cucinieri hanno 27 punti all’attivo a braccetto con la Gas Sales Bluenergy Piacenza e distano cinque lunghezze dall’accoppiata composta da Trento e Modena, seconda e terza alle spalle di Perugia.

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Susa Perugia 51, Itas Trentino 32, Valsa Group Modena 32, Cucine Lube Civitanova 27, Gas Sales Bluenergy Piacenza 27, WithU Verona 24, Vero Volley Monza 24, Allianz Milano 23, Top Volley Cisterna 23, Pallavolo Padova 15, Emma Villas Aubay Siena 14, Gioiella Prisma Taranto 14.

L’ultima formazione di Cisterna

Sconfitta per 3-1 a Cisterna di Latina nel 6° turno di ritorno, la formazione di Fabio Soli è scesa in campo con l’ex biancorosso Baranowicz per la bocca da fuoco Dirlic, Bayram e Sedlacek laterali, Rossi e Zingel centrali, Catania libero. Nel corso del match c’è stato spazio per l’ex Lube Kaliberda, Mattei e Gutierrez.

Parla Ivan Zaytsev (Cucine Lube Civitanova):

“Ci aspetta una gara complicata contro una squadra che gioca una buona pallavolo, sa preparare i match e vanta atleti di qualità. Dovremo fare molta attenzione. Non ci nascondiamo, stiamo attraversando un periodo difficile, abbiamo incontrato delle problematiche e siamo una squadra ferita. Dobbiamo raccogliere tutte le energie per reagire in casa e restituire il sorriso ai nostri tifosi”..

Parla Andrea Rossi (Top Volley Cisterna):

“Facciamo visita a una squadra che quest’anno non sta passando il suo periodo migliore. Sicuramente ci aspetterà una battaglia sportiva. Anche noi dobbiamo riscattare le ultime due partite e avere un approccio diverso. Conosciamo il valore della squadra e le sue individualità importanti, noi ce la metteremo tutta per portare a casa qualche punto. La classifica si sta accorciando e, in vista dei Play Off, sarà importante immagazzinare punti preziosi”.

Gli arbitri del match

Roberto Boris (PV) e Massimo Florian (TV)

Incrocio numero 59

Le squadre si sono incontrate 58 volte: nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 48 vittorie a 10.

Ex: Luciano De Cecco a Cisterna nel 2008/09, Daniele Sottile a Cisterna dal 2010/11 al 2020/21, Ivan Zaytsev a Cisterna nel 2007/08, coach Chicco Blengini a Cisterna nel 2014/15; Michele Baranowicz alla Lube nel biennio 2013/14-2014/15; Denys Viktorovic Kaliberda alla Lube nel 2016/17.

Giocatori a caccia di record

In Regular Season: Michele Baranowicz – 4 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Mattia Bottolo – 2 ace ai 100, (Cucine Lube Civitanova); Andrea Rossi – 2 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna).

Come seguire la gara

Live tv streaming su volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Sintesi televisiva lunedì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), con replica martedì alle 14 e mercoledì alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.