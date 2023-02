Covid, aumentano i casi ma diminuiscono i ricoveri nelle Marche

Aumentano i casi positivi al Covid nelle Marche ma la pressione sugli ospedali continua a diminuire sensibilmente.

Nell’ultima settimana nelle Marche sono aumentati i nuovi casi Covid (799 rispetto a 693 della precedente) e l’incidenza ogni 100mila abitanti (da 46,08 a 53,13) ma è sceso il numero di persone ricoverate (da 80 a 57; -23).

Lo evidenzia l’ultimo bollettino settimanale della Regione Marche che dà conto anche di 11 decessi correlati al Covid in sette giorni (il totale è passato da 4.353 a 4.364).

Sul fronte ricoveri resta un solo paziente in Terapia intensiva (-2 rispetto alla settimana precedente); ce ne sono quattro in Semintensiva (invariato) e 52 nei reparti non intensivi (-21). In sensibile calo anche gli assistiti in osservazione nei pronto soccorso (da 15 a 4). In discesa anche le quarantene ( da 795 a 738 tra cui solo 5 persone con sintomi)