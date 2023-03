Volley, Gabi Garcia (Lube): Non siamo contenti dell’inizio dei Play Off

A due giorni da Cucine Lube Civitanova – WithU Verona, match in programma domenica 26 marzo (ore 18) all’Eurosuole Forum e valido come Gara 3 dei Quarti di finale nella corsa Scudetto, i giocatori biancorossi sono focalizzati sull’obiettivo. Sotto due a zero dopo i primi due confronti, alla formazione marchigiana serve una vittoria casalinga con qualsiasi risultato per accorciare le distanze, prolungare la serie e tornare a Verona la prossima settima per l’eventuale Gara 4. I cucinieri ci credono e promettono una prova a tutto fuoco.

A parlare dello spirito dei campioni d’Italia è Gabi Garcia Fernandez, che nelle ultime ore si è espresso anche ai microfoni di Radio Arancia:

“Non siamo contenti dopo le prime due partite con Verona – ha commentato l’opposto -, ma siamo convinti di poter ribaltare la serie. Non è una fiducia incondizionata nei nostri mezzi, ma una convinzione basata sui fatti. Nelle prime due partite abbiamo lottato e ci siamo fatti valere, ma ci è mancato qualcosa nei finali di set. Dobbiamo giocare più forte, ma abbiamo tutto per recuperare. C’è grande potenziale qui a Civitanova e dobbiamo restare uniti! Sono rammaricato per la presunta infrazione che ha chiuso Gara 1 perché a mio avviso l’azione di gioco era finita quando ho toccato la rete e il punto era nostro, ma dobbiamo guardare avanti perché quello che conta è fare del nostro meglio. Conosciamo l’importanza di Gara 3, ma dobbiamo entrare in campo con la testa libera e spingere a tutto fuoco. I nostri tifosi ci daranno lo slancio!”

PAL