Tentata rapina accaduta presso le Poste di Montemarciano

E’ accaduta ieri in mattinata una tentata rapina all’ufficio postale di Montemarciano, nella provincia di Ancona.

Ad agire è stato un uomo col volto coperto e armato di pistola che ha poi puntato verso una cliente per farsi aprire la cassaforte.

Tutto è avvenuto intorno alle 8:45 quando il rapinatore ha minacciato una ragazza presente all’interno dell’ufficio postale: la richiesta però non è andata a buon fine perché i dipendenti hanno subito affermato di non possedere i codici per l’apertura della cassaforte e il rapinatore ha così desistito.

Il tentativo è durato pochissimi minuti, senza che nessuno abbia riportato ferite fisiche, nemmeno la giovane minacciata che però era sotto choc. Il rapinatore si si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Senigallia che stanno visionando le immagini di sorveglianza per identificare l’autore.