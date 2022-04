Volley, i tifosi Lube pronti a seguire la squadra in Gara 4 Scudetto

I sostenitori dei campioni d’Italia partiranno in pullman (posti esauriti) alla volta del Trentino per tifare la Cucine Lube Civitanova in Gara4 di Semifinale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca, match in programma domenica 24 aprile (ore 18) contro l’Itas Trentino alla BLM Group Arena. I biancorossi inseguono una vittoria che riporterebbe in equilibrio la serie e che darebbe la possibilità ai cucinieri di giocarsi il passaggio del turno all’Eurosuole Forum mercoledì 27 aprile (ore 20.30). Dopo la grandissima prova in Gara3, gli uomini di Chicco Blengini potranno contare sul supporto di oltre 50 tifosi in trasferta.

Domenica 24 aprile, orari di partenza:

_Da Macerata alle ore 9.

_Da Civitanova Marche alle ore 9.30.